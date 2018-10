Un sabato in palestra per imparare le arti marziali

Una ghiotta opportunità per gli appassionati del settore e per tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo delle arti marziali e capirne meglio la filosofia ed i princìpi etici.

Nel pomeriggio di sabato 13 ottobre sarà possibile visitare la manifestazione “Maratona delle Arti Marziali” organizzata presso il Centro Sportivo Ci.La. di Laveno Mombello: una giornata dedicata alle arti del combattimento, alla loro filosofia e cultura, con l’invito per tutti di partecipare alle lezioni gratuite rivolte a tutti, adulti, ragazzi e bambini, che gli insegnanti delle varie arti rappresentate offriranno nel corso della giornata.

Una bella occasione per stare insieme in una giornata di sport ed una grande occasione per conoscere discipline sportive molto interessanti e formative sia sotto l’aspetto fisico che sotto l’aspetto etico e morale. Gli ottimi insegnanti saranno ben lieti di mostrare ed insegnare ai partecipanti alcune tecniche delle loro arti, che praticano con estrema passione ed insegnano con grande professionalità. Saranno presenti le arti del: “Total Fighting (Jeet Kune Do-Krav Maga)”, sistema di autodifesa che trae le sue radici principalmente dal Jeet kune Do del grande ed indimenticato Bruce Lee e dal Krav Maga insegnato ai militari israeliani ed a diversi corpi militari e di polizia in tutto il mondo, il “Brasilian Ju-Jitsu”, ottima disciplina che si dedica alla lotta a terra, il “Nippon Kempo”, arte giapponese con tecniche sia di percussione che di proiezione ed il “Judo”, bella e formativa disciplina che nel corso della manifestazione sarà rivolta soprattutto ai bambini.

“Vi aspettiamo con piacere” – ci dice Marco Vignati, Istruttore della Scuola di arti marziali per la difesa personale Total Fighting School – “per mostrarvi le nostre arti, belle da vedere ma ancora di più… da praticare. Sono attività sportive sane proposte da scuole altrettanto sane e professionali. Da noi si imparano tecniche che risultano utili per difendersi e si gusta al contempo il grande piacere di stare insieme, lottare, sudare e divertirsi tutti insieme per migliorarsi sia come atleti che come persone. Siamo tutti insegnanti seri, professionali e preparati e facciamo tutti parte di scuole molto conosciute ed apprezzate. La nostra Total Fighting School ad esempio negli anni scorsi ha avuto addirittura il riconoscimento come Responsabile Nazionale di Settore dal Centro Sportivo Educativo Nazionale del CONI. Venite a vedere, venite a provare, sono sicuro che vi innamorerete di qualcuna di queste discipline che vi mostreremo e vorrete iniziare a praticarle con noi. Vi aspettiamo”. L’appuntamento quindi è per tutti, bambini, ragazzi, adulti, sabato 13 ottobre alla “Maratona delle Arti Marziali” di Laveno Mombello (Varese).