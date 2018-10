Usa lo spray al peperoncino per saltare la fila alla cassa del supermercato

Spray al peperoncino sempre più protagonista nelle cronache di questi giorni. Propagandato come arma di difesa delle donne dalle aggressioni dalla Lega cittadina (che sta anche distribuendo un buono sconto per acquistarlo alle donne) e dai tentativi di stupro, in realtà finisce in mani improprie e viene usato per commettere rapine in casa di anziani (è successo venerdì a Marnate) o per rivendicare una precedenza alla cassa del supermercato.

La scorsa settimana, infatti, all’interno del supermercato “Tigros” di Castellanza, si è verificata una lite tra due clienti scaturita per futili motivi, sembra in ragione di una mancata precedenza ad una cassa appena aperta.

Durante l’acceso alterco uno dei due soggetti coinvolti, ha estratto dal proprio marsupio una bomboletta spray contenente liquido irritante al peperoncino, spruzzandolo sul volto del “contendente”. Al termine del dissidio l’autore del gesto si è allontanato, a piedi, dal supermercato, lasciando a terra la bomboletta utilizzata che è stata sequestrata.

I carabinieri della stazione di Castellanza sono rapidamente risaliti all’autore del gesto, identificato anche grazie all’analisi del sistema di videosorveglianza interna, e l’hanno denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate. Si tratta di un 45enne residente a Castellanza, disoccupato, pregiudicato.

La vittima, invece, un libero professionista, incensurato, anch’egli domiciliato in paese, il quale, a seguito dell’evento è stato accompagnato all’ospedale di Busto Arsizio dove veniva riscontrato affetto da “lieve iperemia congiuntivale bilaterale”, con una prognosi di 7 giorni.

Oltre al contendente sono rimaste coinvolte dalle esalazioni, in modo indiretto, anche due cassiere, una 30enne ed una 40enne.