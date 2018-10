In Val Vigezzo tornano i mercatini di Natale

I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, appuntamento fisso per i numerosi fedelissimi appassionati che tornano in questa porzione di Alpi piemontesi ogni anno, ma anche in grado di richiamare edizione dopo edizione tanti nuovi visitatori provenienti da tutta Italia, spengono nel 2018 venti candeline, e lo fanno con un’edizione ancor più speciale.

Dal 7 al 9 dicembre 2018 si rinnova dunque l’appuntamento con i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, conosciuti oltre che per la cornice davvero magica del borgo piemontese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, anche per l’alta qualità dei produttori e artigiani presenti ogni anno.

Saranno 200 gli espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino tra i più grandi e suggestivi d’Italia: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche di queste terre tra monti e laghi. Santa Maria Maggiore stupirà i visitatori anche per la bellezza delle sue architetture e per l’eleganza degli allestimenti e delle decorazioni predisposti per la festa più attesa dell’anno. Ad accompagnare e scaldare i visitatori del mercatino ci saranno le suggestive stufette ricavate nei tronchi d’abete e le tante prelibatezze locali offerte nei vari punti di ristoro: un “must” il profumato vin brulè o il corroborante caffè vigezzino, in accompagnamento ai golosi stinchéet o alle gustose caldarroste.

E ancora gli eventi, davvero per tutti i gusti: bandelle, gruppi jazz, cornamuse e ghironde, i Corni delle Alpi, gli artisti della motosega e i coinvolgenti laboratori per i più piccoli. E il 6 dicembre dalle ore 21.00, “Aspettando il Mercatino di Natale”, una serata speciale in occasione dei vent’anni dell’evento con la partecipazione straordinaria della Mabò Band, degli artisti della Compagnia “Eglaf – performing arts”, l’accensione del grande albero di Natale e sorprese luminose. Porte aperte nel borgo agli splendidi e singolari musei: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino, l’eccezionale pinacoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, scrigno dei tesori artistici della “Valle dei Pittori”, e la nuovissima “Casa del Profumo”, che rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio a Santa Maria Maggiore.

Per raggiungere la Valle Vigezzo in occasione dell’evento sono previste corse speciali su prenotazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e Locarno (CH) e trenini navetta in viaggio continuo (i dettagli saranno online da fine ottobre su www.vigezzinacentovalli.com). Infine, i viaggi in bus organizzati da Becoming Ossola. Informazioni, dettagli, orari e costi saranno online sul sito http://www.becomingossola.com/it