Varese – Fenegrò, i biancorossi vogliono ritrovare il successo

Una brutta pagina, da girare al più presto. La sconfitta di Castano Primo deve rimanere un episodio sfortunato per il Varese, che dopo aver incassato la seconda sconfitta stagionale deve riprendere in fretta la marcia per non lasciare scappare le squadre di vetta.

Domenica (14 ottobre ore 15.30) al “Franco Ossola” Camara e compagni ospiteranno il Fenegrò, squadra molto pericolosa.

Mister Manuele Domenicali non potrà contare sul portiere Antonino Calandra, sul difensore Matteo Simonetto, sul centrocampista Loris Marinali e sull’attaccante Piqueti, quest’ultimo impegnato con la nazionale della Guinea Bissau a differenza dei compagni infortunati.

Al centro della difesa tornerà Emanuele Balzo; un rinforzo atteso da mister Domenicali, un po’ per l’esperienza che l’ex Sondrio porterà ad un reparto altrimenti giovanissimo, un po’ anche per riabbracciare colui che dovrebbe essere l’uomo esperto della retroguardia.

Se a centrocampo vanno verso la conferma Etchegoyen e Gestra, in attacco tornerà dal primo minuto Scaramuzza sulla trequarti con Lercara e Camara, mentre nel ruolo di punta possibile la staffetta tra il giovane Silla e il navigato Vegnaduzzo.

Il Fenegrò ha alte ambizioni e un attacco da grande squadra, anche di categoria superiore. Davide Pizzini, Alessandro Anzano e Dennis Scapinello sono tre fuoriclasse per l’Eccellenza e il Varese dovrà stare molto attento alla forza d’urto dei nerazzurri. In panchina siede Simone Broccanello, classe 1981, a Fenegrò dal settembre del 2017 e confermato dopo il terzo posto della passata stagione.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #VareseFenegrò via Instagram e Twitter.