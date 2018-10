“Vi porto a Medjugorie” e spariva coi soldi dei pellegrini

Prometteva pellegrinaggi a Medjugorie e si faceva consegnare 600 euro dalle sue vittime per poi sparire.

I Carabinieri di Samarate hanno concluso una rapida indagine avviata a seguito delle denunce sporte da alcuni cittadini nei primi giorni del mese di ottobre, per truffa aggravata, un 45enne della provincia di Varese, pregiudicato.

L’uomo raggirava persone particolarmente devote proponendosi come organizzatore di un pellegrinaggio nella località bosniaca molto cara ai cattolici di tutto il mondo in quanto lì sarebbe apparsa la Madonna, e si faceva consegnare, a titolo di caparra, la somma di euro 600 circa da ciascuno.

Ricevuto il denaro, l’uomo non si presentava all’appuntamento fissato per la partenza, rendendosi irreperibile.

Solo venerdì avevamo scritto di una donna di 72 anni era stata condannata dal Tribunale di Milano per aver truffato con lo stesso stratagemma del viaggio a Medjugorie, una gallaratese di 68 e molte altre persone (per un “bottino” quantificato in 2 milioni di euro).