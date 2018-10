Villa Castiglioni, si fa vivo il curatore: “Aiutateci a sgomberarla”

Qualcosa si muove attorno a Villa Castiglioni, la grande proprietà ottocentesca di Induno Olona trasformata in albergo e poi abbandonata per anni, mentre si svolgeva il lungo procedimento fallimentare che ha segnato la fine di quell’esperienza.

Un abbandono che ha causato la devastazione di parte degli ambienti interni, e la preoccupazione degli abitanti per la frequente presenza di ospiti abusivi.

Dopo la conclusione positiva dell’asta del 31 luglio scorso, ancora non si conosce l’identità del nuovo proprietario, e così si pensa che sarà fino alla conclusione effettiva della vendita.

Ieri però in Comune è arrivata una lettera del curatore fallimentare che fa pensare che ci siano novità in arrivo.

«Nella lettera – spiega il sindaco Marco Cavallin – ci viene chiesto, come Comune con la Polizia locale e ai Carabinieri, di creare le condizioni di sicurezza perché la nuova proprietà possa prendere possesso dell’immobile. In pratica che non ci sia dentro più nessuno e poi spetterà a loro predisporre misure o forme di sorveglianza per evitare che la situazione si ripeta di nuovo».

La villa al momento non è ancora stata venduta: il curatore l’ha affidata in custodia a chi si è aggiudicato l’asta, in attesa che la vendita venga perfezionata.

Le cose però sembrano procedere: qualche settimana fa c’è stato un primo sopralluogo di due professionisti, un avvocato di Milano e un architetto varesino, evidentemente incaricati dal futuro “signor Castiglioni”: «C’è stato un incontro con il vicesindaco Maurizio Colombo in cui sono state affrontate le prime questioni. E la prima cosa che dovrà essere fatta, è evidentemente la messa in sicurezza del muro che affaccia su via Tabacchi».

«Da parte nostra – conclude il sindaco di Induno Olona – abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare e a coordinare un intervento con le forze dell’ordine e ci auguriamo che la villa trovi al più presto una nuova fase della sua vita».