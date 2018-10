Ville Ponti ospita il raduno nazionale di magia italiana

Un fine settimana tutto dedicato alla magia. Il Centro Congressi di Villa Ponti ospiterà infatti per la quarta volta in due anni il Raduno Magico AssoKappa organizzato dall’omonimo negozio di Varese in via Cattaneo 7 e dall’Associazione Culturale Binario 9 3⁄4 in via Puccini 4.

L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 ottobre e vedrà i migliori maghi professionisti italiani ed internazionali oltre a centinaia di ragazzi e non appassionati di cartomagia, provenienti da tutte le regioni d’Italia, pronti a riunirsi per questa due giorni di magia e divertimento.

Sabato 6 ottobre alle 20.30 si terrà lo spettacolo di Magia “Raduno Magic Show” presso la Sala Congressi della Villa Napoleonica. Lo spettacolo, sold-out già da metà settembre, vedrà protagonisti prestigiatori del calibro di Aurelio Paviato, Trabuk, Gianfranco Preverino, Diego Allegri, Jack Nobile e il mago spagnolo Dani Da Ortiz, vera guest star internazionale di questo appuntamento. Due ore di pura magia dove i fortunati partecipanti potranno godere delle performance magiche dei loro beniamini.

Il giorno dopo inizierà il vero e proprio Raduno Magico sempre presso la Villa Napoleonica che ospiterà i numerosi partecipanti oltre che nella Sala Congressi anche nell’Open Space sito al primo piano. Durante il Raduno si terrà un Concorso di Magia rivolto ai giovani dove i partecipanti si contenderanno l’ambito podio con la possibilità anche di esibirsi presso l’Associzione Binario 9 3⁄4 in una serata Evento a loro dedicata.

Durante tutta la giornata si potrà girare per i vari tavoli allestiti nell’open space; tanti i tavoli tematici, dove imparare nuovi trucchi o sfidarsi in abilità. Come quelli di cartomagia o monetomagia fino ad arrivare al cardistry cioè la giocoleria con le carte, o allo speed-cubing, cioè la gara per risolvere il più velocemente possibile il Cubo di Rubik.

Si avrà poi la possibilità di incontrare i maghi professionisti pronti a firmare autografi, fare foto, elargire consigli e esibirsi in brevi performance magiche. Nel pomeriggio si potrà inoltre partecipare a due Conferenze Magiche tenute dal mago professionista di origini torinesi ma di adozione varesina Gianfranco Preverino da poco tornato dagli USA dove si è esibito presso il Magic Castle di Los Angeles (il tempio della magia internazionale) e dal mago internazionale Dani Da Ortiz uno dei maggiori esponenti mondiali della Cartomagia.

I partecipanti avranno poi anche la possibilità di incontrare da vicino alcuni dei loro beniamini più giovani, come ad esempio il mago youtuber Jack Nobile, oppure gli altri youtubers Hyde, Iacopo Fratini e Lorenzo Forgiarini, dei veri e propri fenomeni dei social. Una vera e propria giornata di festa all’insegna della Magia che culminerà nel tardo pomeriggio con una Lotteria che elargirà premi a tanti fortunati che saranno presenti fino alla fine al Raduno.

Si stimano nell’arco delle due giornate oltre 700 appassionati di magia provenienti da tutta Italia che “invaderanno” in maniera festosa Varese con le loro esibizioni e mazzi di carte.