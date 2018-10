A Ville Ponti un incontro su imprese e il credito che cambia

Si terrà martedì 23 ottobre 2018 alle 17.00 nella villa Andrea alle Ville Ponti, in piazza Litta 2 a Varese il convegno “Imprese e credito, Strumenti per l’accesso al credito in un sistema finanziario in evoluzione” organizzato da Cna Varese Ticino Olona.

Dopo i saluti di Luca Mambretti, presidente di Cna Varese, il programma prevede tre approfondimenti: il primo, dal titolo “Il reperimento di risorse finanziarie per le PMI nell’attuale contesto di mercato” è a cura di Cristiana Schena, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari all’università dell’Insubria. Il secondo tratta de “Il ruolo dei Confidi nel rapporto tra banche e imprese”: ad approfondire l’argomento sarà Leonardo Nafissi, Direttore Fedart Fidi. Infine, a parlare di “Sviluppo Artigiano: il partner delle imprese per il credito” sarà Mario Borin, Presidente di Sviluppo Artigiano, il nuovo confidi interregionale legato a Cna. A moderare l’incontro sarà Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews.

Il convegno è anche l‘occasione per presentare al territorio varesino il nuovo Consorzio Fidi di Cna Varese: infatti lo storico Consorzio di Cna, Ifidi, è confluito nel grande consorzio interregionale Sviluppo Artigiano che accorpa i Consorzi Fidi di tutte le Cna di Veneto, Lombardia, parte del Friuli e del Piemonte, creando così un unico grande partner delle imprese per l’accesso al credito.