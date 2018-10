Voglia di teatro? Al via i corsi per adulti e ragazzi con Marina De Juli

Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, torna a Porto Ceresio la proposta dei corsi di teatro per adulti e ragazzi condotti dall’attrice Marina De Juli.

Lunedi 8 ottobre alle 20.30 in Sala Luraschi, a Porto Ceresio, Marina De Juli terrà una lezione aperta gratuita di teatro per chi è interessato a seguire poi il corso per adulti e ragazzi dai 16 anni che partirà il lunedì 15 ottobre.

La serata è aperta a tutti.

Per ulteriori informazioni: tel 347 8116559 oppure 327 7765235