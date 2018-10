Volantinaggio in stazione: «Situazione da terzo Mondo»

Ore 7.00 piazzale della stazione, gente che va e che viene, ora di punta per i pendolari del treno che questa mattina hanno visto la presenza di due consiglieri comunali di Luino, Giovanni Petrotta ed Enrica Nogara. Il tema, naturalmente, era quello dei trasporti.

«I passeggeri si sono lamentati dei ritardi accumulati dai convogli verso Milano sia all’andata, sia al ritorno – ha spiegato la consigliera comunale Enrica Nogara – ma anche della soppressione improvvisa di alcuni mezzi da Gallarate. Treni obsoleti e spesso si fermano in stazione con guasti frequenti. La durata del viaggio, poi, che per gli 80 chilometri è definita “assurda” da molti pendolari».

Treni pochi, vecchi e rotti, insomma che producono spesso disagi per chi va scuola sia per chi si reca al lavoro.

«Poi la grave sporcizia della stazione di Luino: roba da Terzo Mondo: su tre orologi non ce n’era uno che segnasse la stessa ora», ha concluso la consigliera.

Il volantinaggio su questa line arriva all’indomani della nota di Trenord che annuncia che: