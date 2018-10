Il weekend porta una novità al Circolo Gagarin: apre la cucina

Nuova settimana e un’altra grande novità oltre alle aperture infrasettimanali: ogni giovedì, venerdì e sabato sera al Circolo Gagarin di via Galvani a Busto Arsizio si potrà anche mangiare.

Ma questa novità nulla toglie alla sempre ricchissima agenda di concerti e incontri. Anche questo weekend, infatti, è in programma un concerto con due artisti stranieri e domenica sera inizia anche Cine Underground, il primo di sette appuntamenti con tutto il meglio del cinema di serie B. Ecco il calendario completo

VENERDI 12 OTTOBRE

Circolo aperto a tutti i soci dalle 19:00 fino a notte fonda. Sì sì, 19:00! Con la cucina aperta.

SABATO 13 OTTOBRE – h.22:00

live BRIGHTR (UK) + MIKE NOEGRAF (FRA)

Allora, ci sono un inglese, un francese e degli italiani…no, quella era una barzelletta che non faceva ridere. Ma un inglese c’è davvero, Brightr, un francesce c’è davvero, Mike Noegraf, e poi ci siamo noi a sentirli che non siamo neanche tutti italiani e va molto bene così. Indie/punk/pop from around the globe, due ragazzi che cantano le loro canzoni con la chitarra di legno. Fine della storia e inizio di una bella serata di musica. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Il concerto inizia alle 22:00 circa, circolo aperto dalle 19:00 con cucina aperta.