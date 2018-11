Il 4° GAP “400.000 Tetti” di Elmec Solar raggiunge quota 42 impianti

Mentre il 2018 si avvia alla conclusione, l’azienda Elmec Solar traccia un bilancio della quarta edizione del GAP “400mila Tetti” che ha portato alla chiusura di contratti per 42 nuovi impianti, in linea con i numeri delle edizioni precedenti, confermando anche per quest’anno la presenza sul territorio di un interesse per l’acquisto in gruppo di impianti fotovoltaici.

Dal 2014 Elmec Solar propone il Gruppo di Acquisto Privato (GAP) “400mila Tetti” che si rivolge a chi desidera dotarsi di un impianto fotovoltaico e batteria di accumulo avvicinandosi al concetto di indipendenza energetica della propria abitazione. Il GAP, basato sull’incontro tra domanda e offerta, era nato con l’idea di provare a trasporre in ambito privato l’esperienza dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale). A maggio 2018 l’azienda di Brunello (VA) ha lanciato una nuova edizione del GAP, la quarta, intitolata “400.000 Tetti Premium” con riferimento ad alcune importanti novità. Infatti, grazie all’impegno di Elmec Solar – attiva nella progettazione, installazione e distribuzione di impianti fotovoltaici – e di un gruppo di partner tecnologici quali SunPower e SolarEdge, il GAP 2018 ha guardato a impianti e componentistica posizionati in modo distintivo sul mercato e per questo considerati di categoria ‘Premium’: pannelli ed inverter selezionati per elevate prestazioni in grado di rispondere all’attuale evoluzione tecnologica e alle richieste del mercato.

La campagna iscrizioni è durata circa un mese, dal 24 maggio al 29 giugno, con un open-day conoscitivo il 14 giugno trasmesso per la prima volta in diretta social. Rispetto alle edizioni precedenti, il raggio della campagna ha avuto una maggiore estensione comprendendo non solo le province di Varese e Como, ma anche Monza Brianza, Bergamo e Brescia. Anche quest’anno BCC di Busto Garolfo e Buguggiate è stata partner dell’iniziativa, attraverso una proposta di finanziamento a tasso agevolato destinata agli interventi di ristrutturazione.

Questi i numeri del GAP 2018 di Elmec Solar: “400mila tetti Premium” ha visto pervenire 126 richieste di preventivo in 37 giorni. Di queste, 82 sono arrivate da Varese mentre il resto da Bergamo, Brescia, Milano, Monza Brianza, Como, Torino, Novara e Verbania. A fronte di 85 sopralluoghi effettuati sono stati chiusi contratti per 42 impianti, corrispondenti a circa 180 kWp di potenza. La potenza media degli impianti richiesti è stata di 4,2 kWp.

Con il risultato ottenuto nel 2018, considerando la diversa proposta rispetto agli anni passati, le quattro edizioni hanno visto complessivamente: 400 richieste di preventivo ricevute, 344 sopralluoghi effettuati, 154 impianti (fra installati e in via di installazione), 3,8 kWp come taglia media richiesta per gli impianti e 593 kWp di potenza installata cumulata.