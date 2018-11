Il 4 Novembre con le scuole e l’Associazione combattenti

L’Amministrazione comunale e la Sezione di Induno Olona dell’Associazione combattenti e reduci, organizzano domenica 4 novembre le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale.

La cerimonia vedrà protagonisti anche i ragazzi delle scuole che porteranno le corone e le bandiere, leggeranno i messaggi, canteranno canzoni.

Nell’occasione si svolgeranno le premiazioni di due concorsi banditi proprio dall’Associazione combattenti e reduci: per le quinte elementari il concorso per la realizzazione del calendario 2018 sul tema dei ricordi della Prima guerra mondiale che ci circondano, e per le terze medie la realizzazione di una relazione con ricerche storiche sui soldati a cui è stata dedicata un’aula delle scuole.

Il programma delle celebrazioni si apre alle 8.30 con la messa in suffragio dei caduti nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista e prosegue poi in Sala Bergamaschi alle 9,30.

Alle 10.30 corteo al Monumento dei Caduti di piazza Italia con alzabandiera e deposizione della corona. Il corteo proseguirà poi fino al cimitero, dove si terranno altri momenti e letture. La cerimonia si concluderà alle 11 sotto la meridiana della Pace del Centro polivalente anziani.

QUI l locandina con tutti i dettagli del programma