Abbigliamento neonato: cosa non può mancare nel corredino bebè

Quando i futuri genitori iniziano ad occuparsi del corredino del bebè significa che la data in cui vedranno il loro bambino è ormai vicina. Infatti, soprattutto le mamme, non vedono l’ora di potersi dedicare allo shopping per il piccolino di casa e cercano di completare il corredo in tempo per la nascita.

Ci sono alcuni elementi che sono indispensabili per il neonato e che pertanto non possono mancare nella lista dei capi di abbigliamento da acquistare per un neonato.

I body

I body sono uno dei capi di abbigliamento più sfruttati dai bambini piccoli. La mamma deve sapere che più body acquista, meglio è, perché questa biancheria intima si sporca facilmente, soprattutto i primi mesi. I body consigliati sono quelli con le mezze maniche per la stagione invernale e senza maniche in primavera ed estate.

Inoltre, è bene sapere che in inverno non bisognerebbe mai scegliere la lana come tessuto per i body perché rischiano di irritare la delicata pelle dei bebè. Piuttosto, se il bambino è particolarmente freddoloso o sta molte ore all’aria aperta, è meglio scegliere un body in caldo cotone a maniche lunghe.

Un ruolo molto importante lo giocano i colori: Ë da preferire in assoluto il bianco perché gli articoli molto colorati sono stati trattati chimicamente e pertanto potrebbero arrossare e irritare la cute. Consigliatissimi quelli con la chiusura a portafoglio, ma vanno anche bene i body classici con i bottoni sotto alla zona del pannolino.

Le tutine (o pagliaccetti)

Le tutine, anche chiamate pagliaccetti, sono il capo d’abbigliamento con il quale i genitori sono soliti vestire il neonato ogni giorno per i primi mesi di vita del bambino. Devono essere presenti in abbondanza, anche perché bisogna calcolare che si sporca in media una tutina al giorno a causa dei rigurgiti dovuti al latte oppure per il pannolino troppo pieno.

Le tutine sono molto versatili perché possono essere sia sportive, colorate, con i personaggi dei cartoni animati pi˘ famosi oppure eleganti e neutre. ne esistono così tante che è stato creato, addirittura, un sito apposito per acquistarle online: tutineneonato.it.

Per quanto riguarda le tutine eleganti esistono modelli per i maschietti con il papillon, il gilet o le bretelle ricamati. Per le bambine invece, i migliori brand specializzati in abbigliamento dell’infanzia, creano tutine con colletti ricamati e fiocchi o tutine con abitino incorporato.

Insomma, i pagliaccetti sono molto versatili e indispensabili per la comodità della mamma e del bambino. Possono essere in cotone, caldo cotone o ciniglia, perfetta per l’inverno e le fredde stagioni. Importante è scegliere la chiusura che più si preferisce: con i bottoni sotto l’area del pannolino (alcuni si estendono anche sulle gambe fino ai piedi) o sulla schiena, mentre altre presentano la cerniera.

Per completare il corredino bebè

Quando nasce il bambino, non sono necessarie moltissime cose, anzi, E’ più saggio avere diversi cambi del medesimo abbigliamento. Tuttavia, quello che proprio non può mancare per completare il corredino del bambino è:

accappatoio

calze

cappellini

Partendo dall’accappatoio, Ë utile disporre di almeno un accappatoio appositamente pensato per i neonati, ovvero quello che non presenta le maniche ma Ë un rettangolo di stoffa con un ampio cappuccio a triangolo. Anche se il neonato non ha necessità di fare il bagnetto fino a quando il moncone ombelicale non sarà completamente caduto e guarito, l’accappatoio senza maniche Ë utilissimo per avvolgere il bambino, sia durante i cambi di pannolino e sia dopo che Ë finalmente pronto per il momento del bagnetto.

E’ preferibile scegliere un prodotto realizzato in morbida spugna, formulato con cotone al 100% e possibilmente con colori neutri o chiari in modo tale da essere ipoallergenico e non creare di conseguenza arrossamenti e pruriti.

Oltre a ciÚ, Ë bene menzionare le calze. Queste vanno sempre fatte indossare ai neonati, anche se il periodo Ë temperato e caldo. Infatti, i bambini appena nati, cosÏ come quelli di pochi mesi, necessitano di tenere al caldo i piedi, che sono pi˘ predisposti a diventare freddi a causa della posizione spesso sdraiata e del poco movimento.

In commercio esistono calzini leggeri e traforati, adatti per la stagione estiva e calze spesse in caldo cotone, a cui si possono aggiungere sopra calzini di lana, ancor meglio se lavorati a mano con l’uncinetto. L’unico accorgimento, oltre a quello già accennato di non far indossare la lana a diretto contatto con la pelle del bebè, è quello di scegliere calze che non presentino un elastico stretto che potrebbe irritare il bambino e comprimere le gambine.

Per terminare, i cappellini servono sempre. Infatti, in qualsiasi stagione dell’anno nasca il neonato, almeno due o tre cappellini si rendono necessari poiché in inverno è fondamentale proteggere il bambino dal freddo, dal vento e dalle intemperie, mentre in estate il cappellino Ë d’obbligo per ripararlo dai raggi solari e dal caldo in generale. I cappelli invernali sono realizzati con materiali morbidi e caldi, quando il cotone non Ë pi˘ sufficiente a proteggere la testa del bambino. Lana, velluto e pelliccia ecologica sono sicuramente i cappellini pi˘ utilizzati dalle mamme.

Al giorno d’oggi, tutti questi capi d’abbigliamento presentano anche i paraorecchie incorporati. In aggiunta, se si desidera tenere al caldo il bebè, esistono anche i cappellini con la sciarpa incorporata (utili soprattutto per non far sfilare il cappellino in continuazione dal bambino un po’ pi˘ grande). Si possono trovare a tinta unita, a fantasia e anche con pon pon in pelliccia o orecchie sulla testa. Quest’ultimi sono particolarmente indicati per i maschietti e gli animali pi˘ gettonati sono: gatto, orsetto, leone e cane.

I cappellini per l’estate invece sono realizzati con colori chiari, pastello oppure jeans (soprattutto per i maschietti). Il cotone puro Ë il materiale pi˘ consono per essere indossato ogni giorno sotto il sole. Essi devono non solo proteggere la testa ma anche la delicata zona degli occhi. Pertanto devono avere un’ampia visiera o essere a falda larga. Per le femminucce sono molto diffusi i cappellini con l’elastico che sono pratici e raffinati.

In conclusione, questi sono i principali capi d’abbigliamento che non devono mancare nel corredino del proprio bebè. è consigliato acquistare diversi cambi dello stesso articolo in modo tale da essere sempre pronti in caso di necessità.