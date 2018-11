Agli “Amici della Fondazione Ascoli” il premio sociale di Sea

Il progetto “Insieme per l’oncoematologia pediatrica” dell’associazione “Amici della Fondazione Giacomo Ascoli” di Varese è vincitore del “The Social Challenge 2018”.

La cerimonia di premiazione del concorso Sea spa – Aeroporti Milano, che ogni anno premia 6 progetti sociali del territorio, è avvenuta il 26 novembre, presso lo Sheraton Hotel di Malpensa, nell’ambito dell’8° edizione del Social Project Day.

The Social Challenge individuae seleziona progetti sociali elaborati da organizzazioni non profit operanti nella Città Metropolitana di Milano e nella provincia di Varese, a beneficio dei quali la promotrice Sea spa rende disponibili 6 contributi da 10 mila euro ciascuno. I progetti pervenuti sono stati pubblicati sulla piattaforma intranet aziendale, per essere stimati e opzionati dai dipendenti. Quelli selezionati sono poi stati sottoposti a un iter di valutazione da parte di una commissione e a una successiva votazione riservata ai dipendenti stessi.

Il Presidente degli “Amici della Fondazione Giacomo Ascoli”, Angelo Bellorini, nella sala Conferenze dello Sheraton Hotel, ha ricevuto dal Chief Corporate Officer di Sea, Luciano Carbone, un assegno di 10 mila euro, che verrà investito per l’acquisto di apparecchiature e arredi per il nuovo reparto di Day Center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale del Ponte di Varese. Per il Day Center, che accoglierà dai 170 ai 200 bambini malati, la Fondazione Giacomo Ascoli Onlus sta sostenendo un impegno finanziario molto importante, di oltre 300 mila euro. “Per questo premio, dobbiamo ringraziare Ileana Zurlo, dipendente Sea e volontaria della Fondazione Giacomo Ascoli” dichiara Angelo Bellorini “perché non solo ha parlato ai suoi colleghi del progetto, ma ha fatto conoscere l’attività della Fondazione, che va oltre l’acquisto di lettini e attrezzature per il Day Center.”