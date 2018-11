Al lavoro con Fido: l’agenzia della salute di Milano apre agli animali

Al lavoro con il cane o il gatto. Potrà avvenire negli uffici di ATS Città metropolitana di Milano, l’agenzia di tutela della salute milanese che ha approvato un decalogo di comportamento per quei dipendenti che vogliono venire al lavoro in compagnia del proprio animale.

Si tratta di regole che mirano alla convivenza con i colleghi e alla tutela del benessere dell’animale stesso. Un’idea che piace a molti, non solo perché il numero di possessori di animali aumenta ogni anno, ma anche per i benefici che la vicinanza del proprio cucciolo assicura.

Nel territorio di ATS Città Metropolitana di Milano il numero di animali d’affezione iscritti all’anagrafe regionale è di 351.311 cani e 49.389 gatti; nella sola città di Milano sono iscritti all’anagrafe 104.067 cani e 24.877 gatti.

«La presenza dei nostri animali d’affezione incide in maniera determinante nel migliorare la qualità vita delle persone – ha spiegato l’Assessore al Welfare di regione Lombardia Giulio Gallera – Nel 2017, Regione Lombardia ha approvato un Regolamento regionale che individua i criteri per l’accesso di animali d’affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, permettendo ai pazienti ricoverati di ricevere la visita dei loro animali domestici, regolamento che con grande soddisfazione è stato approvato in tutte le aziende ospedaliere lombarde».