Al palazzetto con VareseNews: ecco dieci biglietti per Openjobmetis-Alba

Mercoledì 21 novembre la Openjobmetis affronta gli ungheresi dell’Alba Fehervar nell’ultimo turno della prima fase a gironi della Fiba Europe Cup. Partita tutt’altro che scontata e non certo inutile: in palio c’è il primo posto in classifica del gruppo F della manifestazione e l’Alba – ancora imbattuta – è stata l’unica squadra che finora ha inflitto una sconfitta “europea” agli uomini di Attilio Caja.

La gara si giocherà alla Enerxenia Arena di Masnago a partire dalle 20,30 e vedrà la presenza in tribuna di dieci tifosi in più del previsto: quelli che si aggiudicheranno un biglietto di tribuna gold est messo in palio da VareseNews in collaborazione con Pallacanestro Varese.

Ottenere un tagliando di ingresso per il match è facile: basta rispondere correttamente alle tre domande che trovate in fondo a questo articolo. Scrivete le risposte esatte in una mail e inviatela all’indirizzo sport@varesenews.it aggiungendo il vostro nome e cognome, la località di provenienza e il numero di telefono. Il termine ultimo per inviare le risposte è fissato per mercoledì 21 alle ore 12. I biglietti saranno assegnati ai primi dieci lettori che daranno le tre risposte esatte. Nel caso non si raggiungesse il numero massimo, saranno prese in considerazione le e-mail con due risposte esatte, in ordine di invio.

I vincitori saranno avvisati via e-mail e potranno ritirare il tagliando alle biglietterie di Masnago con le modalità che comunicheremo loro. La partita sarà raccontata in diretta dal nostro giornale grazie al liveblog che trovate CLICCANDO QUI.

LE DOMANDE

1) Durante la Fiba Europe Cup del 2015/16 (edizione in cui Varese arrivò in finale) i biancorossi affrontarono un’altra squadra ungherese. Quale?

2) In questa stagione una partita della Openjobmetis si è conclusa con uno scarto di appena un punto: di che gara parliamo e chi ha segnato il canestro decisivo?

3) Con quale sponsor sulla maglia la Pallacanestro Varese ha vinto per l’ultima volta una coppa europea?