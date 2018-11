Al palazzetto con VareseNews: ecco chi ha vinto un biglietto

È bastato davvero poco tempo ai nostri lettori per aggiudicarsi i dieci biglietti di Tribuna Gold Est messi in palio da VareseNews e Pallacanestro Varese per assistere alla gara di Fiba Europe Cup di mercoledì 21 novembre (ore 20,30).

Nel giro di qualche mezz’ora sono arrivate le prime dieci risposte esatte ai tre semplici quesiti “biancorossi” che vi abbiamo proposto e che vi riproponiamo di seguito.

1) Durante la Fiba Europe Cup del 2015/16 (edizione in cui Varese arrivò in finale) i biancorossi affrontarono un’altra squadra ungherese. Quale? Falco Szombathely 2) In questa stagione una partita della Openjobmetis si è conclusa con uno scarto di appena un punto: di che gara parliamo e chi ha segnato il canestro decisivo? Openjobmetis-Brescia 81-80, canestro di Ronald Moore da tre punti 3) Con quale sponsor sulla maglia la Pallacanestro Varese ha vinto per l’ultima volta una coppa europea? Emerson, Coppa delle Coppe 1980 (vittoria in finale contro Cantù, a Milano)

Ecco quindi l’elenco dei nostri lettori che domani sera saranno al palazzetto per tifare Openjobmetis: Alessandro Manfredi, Federico De Maddalena, Giorgio Salvini, Marco Masella, Oreste Gamberoni, Alessandro Scelsi, Andrea Turconi, Paolo Gozzi, Alberto Barbiero e Marco Bianchi.

A ognuno di loro sono state inviate le modalità di ritiro del biglietto. A tutti gli altri partecipanti va il nostro ringraziamento e l’incoraggiamento a seguire con noi la partita – invito esteso a tutti – sul liveblog “DirettaVN”.