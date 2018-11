Al teatro di Varese Jesus Christ Superstar con lo storico protagonista

Torna al teatro di Varese il musical “Jesus Christ Superstar”, l’originale con protagonista Ted Neeley nella parte di Jesus, lo stesso attore che da oltre 45 anni interpreta il personaggio, dopo il successo ottenuto nel 1973 dal film omonimo diretto da Norman Jewinson. Il musical che ha rivoluzionato il cinema e il teatro approda così a Varese il 3 novembre alle 21, nella versione diretta dal regista Massimo Romeo Piparo.

Le musiche e i testi sono quelli originali del film: Tim Rice, autore dei testi, e Andrew Lloyd Webber, autore della musica. L’opera narra l’ultima settimana della vita di Cristo prima della morte per crocifissione, in una trasposizione che sollevò diverse polemiche per l’ambientazione che miscela antico e moderno, oltre ad alcuni contenuti non proprio in linea con il pensiero della Chiesa.

«Leggendo i Vangeli sembra quasi scontato che il sottofondo musicale debba essere Rock – spiega il regista Piparo -. Che l’ambientazione più adatta sia un deserto con alcuni elementi architettonici statici e animati dalla sola potenza della musica. Che l’epoca più giusta per la loro rappresentazione siano gli anni ’70. Eppure prima di “Jesus Christ Superstar” non era così. Ecco perché l’Opera di Webber e Rice è entrata nel Mito. E quel Mito non va assolutamente dissacrato, re-interpretato, elaborato: va rispettato, omaggiato, celebrato».

Quel Mito oggi si fa realtà attraverso Ted Neeley: «Una lezione di vita e di professionalità per tutti noi artisti italiani – prosegue il regista -. Dopo 40 anni la sua umiltà, la sua semplicità e al contempo la sua forza smisurata, la sua contagiosa passione sono esempio vivido della statura che un Artista deve avere per diventare Mito. Grazie a lui ripercorro 20 anni di studio dedicato a questa Opera e metto a segno la mia versione più matura e compiuta di questo capolavoro del Teatro musicale».

SABATO 3 NOVEMBRE 2018 ORE 21:00

PEEPARROW presenta

JESUS CHRIST SUPERSTAR

di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice

con la partecipazione di Ted Neeley “Jesus”.

Regia di Massimo Romeo Piparo.

BIGLIETTI

INTERI: Platea € 53,00 | 1° Galleria € 46,00 | 2° Galleria € 37,00

GRUPPI E 6 LIBERO: Platea € 48,00 | 1° Galleria € 42,00 | 2° Galleria n.d.