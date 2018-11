Alfieri (PD): “Fuori luogo le parole di Antonelli e sbagliato l’invito all’erede di Casa Savoia”

Botta e risposta senza tregua sulla vicenda dell’inaugurazione di piazza Vittorio Emanuele II alla presenza di Emanuele Filiberto. Alle taglienti parole del sindaco Antonelli, che aveva replicato al segretario cittadino Pedotti intimandogli di tacere, risponde Alessandro Alfieri, senatore PD e segretario regionale del partito che richiama il primo cittadino bustocco:

«Emanuele Antonelli è Sindaco di Busto e Presidente della Provincia, ha quindi ancora di più l’onere di rappresentare al meglio una grande comunità come quella della provincia di Varese. Anche per questo le sue parole contro il segretario del Partito Democratico di Busto Arsizio sono sbagliate e fuori luogo. Così come è stata sbagliata la decisione di invitare l’erede di Casa Savoia nella città medaglia di bronzo della resistenza proprio nel giorno nei quale si ricordano gli ottant’anni esatti da quell’infame decreto firmato da Vittorio Emanuele III. Dietro a date e ricorrenze ci sono i nomi e i cognomi dei bustocchi deportati proprio a causa delle leggi razziali, la loro memoria va onorata dalle Istituzioni».