Ancora qualche giorno di lavori per la fibra ottica

“Ancora qualche giorno in centro poi sospensione fino a dopo il periodo natalizio”.

Proseguono i lavori di Open Fiber in via Copelli che andranno avanti almeno fino a venerdì. Sulla via c’è un restringimento di carreggiata. Questa mattina sono iniziati i lavori nel tratto di via Carrobbio e i lavori termineranno questa sera. Al momento il transito veicolare sulla strada è sospeso (nella foto, traffico in via Cesare Paravicini, dietro al Tribunale, venerdì scorso).

Per domani sono previsti dei lavori notturni in via Walder, a partire dalle ore 20, ed il traffico veicolare sarà sospeso ed inoltre un attraversamento della via Magenta, sempre con lavoro notturno dalle ore 20.

Si informa che da settimana prossima il Comune di Varese ha disposto la sospensione dei lavori Open Fiber, nell’area del centro città e sulle principali arterie di collegamento e di passaggio, fino a dopo il 7 gennaio 2019 per non creare ulteriori disagi durante le festività.