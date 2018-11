Anita Stories e il rapper Shade incontrano i fan alla Mondadori

Doppio appuntamento alla Libreria Mondadori di Via Morosini: Anita Stories e il rapper Shade saranno in città. Anita Stories incontra i fan mercoledì 14 novembre, alle 16 e 30 e presenta il suo libro “Crea i tuoi smile” dove presenta tante nuove ricette, le challenge più divertenti e un’infinità di altri consigli per il “fai da te” creativo. Il rapper Shade invece, sarà a varese martedì 20 novembre, alle 18 in occasione dell’uscita del suo nuovo album dal titolo “Truman”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Libreria Mondadori 0332.285985.