Appello di mamma Clarice: “Aiutatemi a prendermi cura di mia figlia”

«Non ho paura di lavorare, di lottare per mia figlia ma i problemi sono tanti e io non riesco più a far fronte a tutto».

E’ il disperato appello di Clarice Sousa la 42enne d’origine brasiliana che stamattina alle 10,20 è salita sul cavalcavia di via Chiesa.

La sua presenza ha subito mobilitato le forze dell’ordine: sono arrivati i carabinieri di Tradate che hanno chiuso la strada e hanno iniziato a parlare con la 42enne cercando di calmarla. La donna ha spiegato di abitare a poche centinaia di metri di distanza e di aver bisogno di aiuto per la figlia con seri problemi di salute provocati da un incidente stradale.

I carabinieri l’hanno calmata e mentre i pompieri montavano il maxi cuscino per evitare rischi l’hanno convinta a collaborare. Clarice è scesa dal cavalcavia, poco prima di mezzogiorno a patto di poter lanciare un appello e di raccontare la sua storia.

Tutto è iniziato il 2 novembre 2013 quando, andando a giocare da un’amichetta, Stefany allora bimba di 8 anni è stata investita da un’auto a Malnate mentre attraversava la strada dietro al bus che sono si era fermato fuori dallo spazio regolamentare.

Il processo è ancora in corso e la famiglia non ha ancora potuto ricevere alcun rimborso dall’assicurazione. Per contro Stefany vive da allora un durissimo calvario: «Ci sono state tante operazioni, tanti interventi, tanti specialisti e tante tante lotte che ho portato avanti con cuore di mamma – ricorda Clarice – Stefany ha oggi 11 anni ha delle gravi patologie ma è sveglia ed è giusto che possa vivere al meglio e cercare di migliorare ancora le sue condizioni».

I problemi che affliggono la famiglia sono tanti: il lavoro che va e viene del papà di Stefany, la casa di Malnate che va venduta (non è adatta alla quotidianità della piccola) ma per la quale la famiglia paga ancora mutuo e le tantissime cure specialistiche e necessità, dalla carrozzina al busto, per Stefany.

«Siamo stanchi e non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di aiuto» conclude in lacrime Clarice. Accanto a lei il comune di Venegono inferiore che stamattina è stato presente con il sindaco Mattia Premazzi e l’assessore Martino Incarbone.

«Come Amministrazione – ha concluso il primo cittadino – facciamo il possibile per aiutare questa famiglia a partire dal servizio di trasporto che consente a Stefany di andare a scuola ogni giorno a Malnate con i suoi compagni. Le esigenze sono tante e certamente un aiuto esterno potrebbe essere prezioso. Una svolta per la vendita dalla casa di Malnate, un aiuto per la nuova carrozzina e magari per gli specialisti di cui ha bisogno Stefany. Speriamo che l’appello della famiglia venga raccolto con spirito di solidarietà da quante più persone possibile».

