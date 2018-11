Arriva il Mercatino di Natale con il tradizionale falò in piazza

Arriva a Viggiù la magia di una giornata tutta dedicata al Natale.

Domenica 2 dicembre, a partire dalle 9.30 e fino alle 19 tante iniziative per i bambini (ma non solo) in piazza Albinola: ci saranno le bancarelle del mercatino natalizio e degli hobbysti, l’arrivo di Babbo Natale, arte e musica per le vie del centro, con il tradizionale falò in piazza che chiuderà la festa.

Ci saranno inoltre stand gastronomici, il mercatino dei libri usati nel cortile del Comune, un divertente laboratorio creativo per i più piccoli e due mostre d’arte: quella dei ragazzi del Liceo artistico Frattini di Varese a Villa Borromeo, e la Biennale d’arte Giovane al Museo Butti.

L’iniziativa è organizzata dalla Proloco e dal Comune di Viggiù in collaborazione con i commercianti e le associazioni del paese.

Qui la locandina con i dettagli della festa