Arte e spiritualità: a Villa Borromeo le opere dei ragazzi dell’Artistico

Arriva a Viggiù la mostra “Dalla riflessione alla visione… all’emozione – La scuola verso le culture e le religioni orientali”, realizzata con le opere dei ragazzi del Liceo artistico Frattini di Varese.

La mostra, curata da Massimo Conconi e Sergio De Carli, propone una sessantina di lavori delle classi quarte degli anni scolastici dal 2015 al 2018 realizzati per il corso di religione.

L’inaugurazione è in programma domenica 2 dicembre alle 16.30 a Villa Borromeo, in via Roma. La mostra potrà essere visitata fino al 16 dicembre il mercoledì dalle 10 alle 12 e il sbatao e domenica dalle 16 alle 18.

Per questo progetto, che è già stato ospitato al Chiostro di Voltorre e al Terminal 1 di Malpensa, il Liceo ha ottenuto il patrocinio del Ministero e della Provincia di Varese, oltre a quello del Comune di Viggiù.