Artigiano in Fiera, dal 1° al 9 dicembre autenticità, originalità e qualità a Fieramilano

Artigiani di oltre cento Paesi, dal 1° al 9 dicembre, saranno i protagonisti

della più importante rassegna internazionale del settore: a Fieramilano (Rho-Pero) andrà in scena la ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera. La manifestazione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 22.

Nei nove padiglioni fieristici, il villaggio globale delle arti, delle culture e dei mestieri, la “nove giorni dell’artigianato”, proietterà i visitatori verso un percorso a tappe. Dall’Italia all’Europa, dall’Africa all’Asia, fino al continente americano, i visitatori potranno apprezzare prodotti autentici, originali e di qualità. Autentici perché escludono qualsiasi forma di imitazione; originali perché unici; di

qualità perché richiamano valori e tradizioni di un territorio, nel rispetto dell’ambiente.

Tutti i comparti saranno rappresentati: dall’enogastronomia all’abbigliamento, dalla gioielleria all’oggettistica, dall’home living alla cosmesi naturale. In un clima di festa, migliaia di espositori metteranno in mostra opere fatte interamente a mano.

Artigiano in Fiera si confermerà anche come una grande rassegna mondiale dell’enogastronomia.

Gli oltre 40 ristoranti e le aree di degustazione condurranno i visitatori verso le tipicità dell’Italia, dell’Europa e del mondo. Ritornerà, a grande richiesta, Artimondo restaurant: il ristorante dedicato alle migliori ricette del made in Italy in collaborazione con la Federazione italiana cuochi e con la presenza della Nazionale degli chef.

Tante le novità proposte dai tre saloni di Artigiano in Fiera. Con La tua Casa, grande novità dell’anno, la manifestazione proporrà soluzioni adeguate per soddisfare i bisogni del proprio abitare. Sicurezza, depurazione, cura del verde, arredamento: il nuovo salone sarà ricco di proposte per arredare i propri ambienti domestici e offrire, allo stesso tempo, una vasta gamma di servizi legati alla ristrutturazione e, più in generale, agli impianti più innovativi per rendere confortevole e sicura la casa.

L’Atelier della Moda e del Design, rinnovato nella sua proposta, intercetterà le nuove tendenze in fatto di fashion, gioielli, alta bigiotteria e design. Prodotti che stupiscono per l’originalità della lavorazione, l’estetica e la qualità del materiale utilizzato da giovani artigiani e designer.

Il Salone della creatività, ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati hobbisti della manifestazione, infine, soddisferà gli appassionati delle arti manuali, rappresentate, nella rassegna, in tutte le forme e sfaccettature.

Raggiungere Artigiano in Fiera è semplice: oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, grazie a Italo, la manifestazione sarà raggiungibile da tutta Italia. I collegamenti giornalieri saranno 22: Milano Rho Fiera sarà connessa, direttamente, a Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera,Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia.

Per scoprire tutte le novità del 2019, visitare il sito www.artigianoinfiera.it