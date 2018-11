Ascensori guasti al Sacro Monte: “Il danno è grave, serve una raccolta fondi”

Gli ascensori del sacro Monte continuano ad essere guasti e lo saranno ancora per un po’: a comunicarlo è il bollettino del sacro Monte, che da’ le prime spiegazioni dell’accaduto.

«La nostra parrocchia sarà chiamata, con urgenza, ad affrontare il grave problema degli ascensori – spiega la nota sul bollettino – Fuori uso ormai da parecchi giorni con gravi disagi per molti pellegrini (e parrocchiani) che vogliono salire a santuario. A questo disagio si aggiunge anche quello della chiusura dei servizi igienici per motivi di sicurezza».

Il motivo deriva dalle forti piogge cadute sulla zona: «La grande quantità d’acqua per le abbondanti piogge delle scorse settimane ha, infatti, invaso in maniera devastante sia le cabine di funzionamento ascensori, sia i locali dei servizi igienici, con preoccupanti ripetuti “corti circuiti” ai quadri elettrici».

Non basta perciò, rimetterli semplicemente in funzione: «Si rende necessario uno studio e un intervento tecnico per convogliare le pesanti infiltrazioni e portarle all’esterno dei locali, così da consentire il riordino dei quadri e degli impianti elettrici, mettendoli in sicurezza, per procedere poi alla sostituzione delle parti danneggiate degli ascensori e al riordino dei servizi igienici» spiega la nota sul bollettino, che si conclude con un appello: «Con questo vogliamo informare la comunità della necessità di quest’intervento ed avviare, a questo scopo, una campagna di raccolta straordinaria fondi».