Assegnata la 2° borsa lavoro Dario Fantinato

Come da impegno preso lo scorso 20 marzo 2018 la seconda borsa lavoro del valore di 8.000 euro per studenti e laureandi è stata assegnata.

Ad aggiudicarsela una giovane laureata Martina Gandola dell’Università Insubria Corso di Laurea Magistrale in Global Entrepreneurship Economics And Management / Imprenditorialità, Economia e Management Internazionale.

Una selezione non facile, che ha impegnato la Commissione Aggiudicatrice in una seduta fiume per un totale di oltre 8 ore per valutare le/i candidate/i. La Commissione, Presieduta dal Proff. Andrea Uselli Professore de l’Università dell’Insubria e composta da Paolo Fantinato Direttore di Emmetre Spa, Armando De Falco Presidente di Aime, Luca Magni Presidente Club Amici di Dario e Luca Fusaro Imprenditore, dopo una impegnativa valutazione ha deliberato e selezionato la vincitrice.

Dallo scorso 1 novembre 2018 la vincitrice della Borsa è impegnata in un percorso lavorativo presso la MAGHETTI SRL per un periodo di 6 mesi. Una opportunità di lavoro importante che vedrà impegnata la vincitrice su un particolare oggetto “data analysis e ricerche di mercato nell’ottica della qualità dei prodotti e della personalizzazione del servizio al cliente”. Non solo, ma, in questi sei mesi di impegno professionale dovrà realizzare un progetto che, oltre ai contenuti dell’oggetto, effettui uno studio dettagliato sul rapporto tra la tipologia di utente e i prodotti più vicini alle sue esigenze di consumo. In seguito dovrà sviluppare un questionario da sottoporre ai clienti finali per raccogliere dati e informazioni, al fine di valutare la realizzazione di un distributore “su misura”, in base a diverse variabili (età, ubicazione, lavoro svolto, ecc…). Il progetto potrebbe essere esteso coinvolgendo in seguito anche le aziende produttrici della grande distribuzione. La stagista verrà coinvolta anche nella realizzazione di uno studio di fattibilità per la futura realizzazione di una app che consenta al cliente di esprimere una valutazione immediata del prodotto che sta consumando.

Un impegno importante che vuole contribuire alla crescita della MAGHETTI SRL ma nel contempo tracciare e consolidare nuovi concetti nello sviluppo commerciale del nostro territorio.

Borsa Lavoro DARIO FANTINATO oggi è una realtà consolidata.