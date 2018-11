Asta “incastrata”, la bandiera sulla torre civica resta tricolore

La bandiera della torre civica desta ancora domande: non perchè stracciata, come avevamo segnalato tempo fa, scoprendo peraltro interessanti particolari sulla gestione del vessillo nella più alta torre centrale della città.

Ma perchè in questi giorni sventola ancora il tricolore: bandiera che dovrebbe sventolare, durante l’anno, solo in occasioni particolari e ben definite in una lista approvata tempo fa.

Così, anche dietro sollecitazione dei lettori (e in particolar modo dal componente in commissione bilancio Mattia Colombo, che ha preso particolaemrnte a cuore la vicenda) , abbiamo provato a chiedere al gestore competente della logistica della bandiera, Francesca Strazzi, cosa stava succedendo.

«Purtroppo siamo di fonte a un problema di non facile soluzione – ha spiegato l’assessore Strazzi – Il tecnico del comune addetto al cambio della bandiera (che abbiamo già scoperto essere uno solo, poichè si tratta di un lavoro “in quota” e “all’aria aperta” che non tutti sono in grado di affrontare, ndr) , quando è salito per sostituirla, si è trovato di fronte a delle corde spezzate dalle intemperie degli ultimi giorni di maltempo. Di più: le corde sono state spezzate dal maltempo in cima all’asta, cosa che rende difficilissimo sostituirle».

Così il primo round si è concluso senza la sostituzione della bandiera. Ma c’è di più: «Per la posizione in cui si sono spezzate le corde, è impossibile che la riparazione venga fatta dal tecnico – ha continuato Strazzi – Abbiamo per questo coinvolto i Vigili del Fuoco, che ci hanno però risposto come non sia facilmente attuabile con i loro mezzi, senza una speciale gru».

La questione bandiera perciò si infittisce, e rischia di aggravare le spese del comune: «Una soluzione che dovremo comunque prendere, indipendentemente dalla sostituzione del tricolore – conclude Strazzi – Perché, come è ormai noto, (vedi articolo precedente, ndr) la bandiera va sostituita comunque frequentemente».