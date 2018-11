Ats rassicura le famiglie della Rodari sulla potabilità dell’acqua

In attesa del nullaosta comunale alla riapertura dei rubinetti della scuola elementare Gianni Rodari di via Toti arriva dall’Ats.

Tutto è iniziato nella serata di giovedì quando, proprio dall’azienda sanitaria, è arrivata una comunicazione all’Amministrazione comunale in merito al ritrovamento, in un prelievo realizzato in un rubinetto della scuola elementare, di batteri coliformi.

Il comune si è subito mobilitato ha chiuso i rubinetti e fornito acqua in bottiglia ai bimbi e alla cucina della vicina scuola materna. Quella stessa mattina Saronno Servizi ha rifatto le analisi, in dieci punti tra i plessi scolastici della zona, e il risultato, come quello degli accertamenti fatti il 15 novembre in tutti la rete idrica, è stato negativo sia per la presenza di batteria coliformi sia per l’escherichia coli. L’Amministrazione ha comunque deciso di fornire acqua in bottiglia alla scuola elementare fino a quando i risultati forniti in anteprima sabato non saranno confermati e certificati. A rassicurare tutti la nota dell’Ats che precisa in una nota come “lunedì sia stato comunicato da parte dell’ente gestore che i parametri monitorati sono rientrati nei limiti di legge”. Un ulteriore conferma che arriva dopo l’anteprima del risultato delle analisi arrivato nella giornata di sabato.