Per autobus e studenti cambia la viabilità intorno a Tosi ed Enaip

Agevolare le manovre degli autobus e garantire maggiore sicurezza agli studenti. È per questi motivi che cambia la viabilità intorno ai poli scolastici di viale Stelvio a Busto Arsizio: ITE Tosi ed Enaip.

Ad essere interessata dalle modifiche sarà via Cascina dei Poveri, la strada che collega via Quintino Sella a viale Stelvio. La strada sarà quindi chiusa al transito negli orari di entrata ed uscita degli alunni e cioè dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 13,30 alle 14,30. In più non si potrà più parcheggiare nel tratto dei civici pari della via.

La richiesta dei cambiamenti è arrivata da Stie ed è stata autorizzata dagli uffici di Palazzo Gilardoni. Il divieto d’accesso, comunque, sarà limitato al periodo scolastico o almeno fino a quando non saranno cambiati i percorsi dei mezzi del trasporto pubblico.