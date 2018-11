Avaria al motore, Airbus con 157 passeggeri atterra a Malpensa

Emergenza in corso a Malpensa dalle 18 di questa sera, domenica. Un Airbus 321 della Iberia, con 157 persone a bordo, ha lanciato l’allarme per una avaria al motore destro ed è atterrato sulle piste dell’aeroporto della brughiera dove era comunque diretto.

Al terminal 2 si sono radunati tutti i mezzi di soccorso possibili per le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso ai passeggeri ma dopo circa 20 minuti di apprensione l’allarme è rientrato e i mezzi di soccorso sono stati fatti rientrare.

Per passeggeri ed equipaggio, dunque, nessuna conseguenza mentre il velivolo verrà attentamente ispezionato per capire le cause del guasto