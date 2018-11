Balle di fieno a fuoco in un cascinale

Intervento dei vigili del fuoco nella notte di martedì 20 novembre per spegnere le fiamme che si sono alzate da un deposito di balle di fieno all’interno di un cascinale.

L’intervento è cominciato intorno alle 23 dopo che alcuni abitanti hanno avvertito la caserma dei vigili del fuoco per via di una grossa colonna di fumo visibile anche da molto distante. Il cascinale si trova in via della Piana, un parallela di via Amendola. Non si segnalano feriti.