Bambino di 11 anni investito in via IV Novembre

(immagine di repertorio)

Momenti di paura oggi pomeriggio a Castiglione Olona, dove è stato investito un bambino di 11 anni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 in via IV Novembre. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, un’auto ha investito il bambino.

Sul posto sono intervenute due ambulanze con il supporto dell’automedica e dalla base di Como si è alzato in volo l’elicottero dell’elisoccorso. Le condizioni del bambino per fortuna non sono gravi come si è temuto in un primo momento e il codice rosso, quello di massima urgenza, è stato ridimensionato. Il piccolo è ora ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.