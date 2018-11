Batteri nell’acqua, alla scuola elementare rubinetti ancora chiusi

Prima di riaprire i rubinetti della scuola elementare di via Toti il Comune ha deciso di attendere i risultati ufficiali e definitivi delle analisi effettuate venerdì e così anche oggi alla Rodari i bimbi hanno bevuto acqua in bottiglia e si sono lavati le mani con sapone disinfettante.

La notizia arriva dal sito della scuola elementare, parte dell’istituto comprensivo Ignoto Militi, che spiega come, ancora per qualche giorno per volontà del Comune i lavandini resteranno sigillati.

Tutto è iniziato giovedì quando l’ATs ha informato il comune di alcuni dati che parlavano, nella rilevazione del 13 novembre, di batteri coliformi nel prelievo effettuato dalla scuola elementare del quartiere Prealpi. Il Comune si è subito mobilitato informando i cittadini, ordinando a Saronno Servizi, ex municipalizzata che si occupa della rete idrica, di eseguire nuove indagini e soprattutto sigillando tutti i rubinetti della scuola. I primi risultati arrivati nella giornata di sabato sono stati rassicuranti: niente batteri coliformi o dell’escherichia coli ne nei prelievi effettuati nei plessi scolastici di via Toti ne nella rete idrica cittadina. Il Comune però oggi non ha fornito comunicazioni ed è stata la scuola a spiegare alle famiglie che i rubinetti resteranno chiusi, a scopo precauzionale, fino all’arrivo dei risultati ufficiali e certificati delle analisi.