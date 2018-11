BiblioUnione, la raccolta fondi va avanti: l’obiettivo mille euro non è lontano

L’obiettivo è vicino, ma serve un ultimo sforzo.

La raccolta fondi per BibliUnione, il progetto/sogno di Francesca Chiara Principi e Alessio Furiga, i due ragazzi neolaureati di Bardello di 26 e 27 anni che stanno lavorando per aprire un luogo per studiare, leggere ed organizzare attività culturali, è arrivata a quota 675 € (67% del totale), meno 325 € dall’obiettivo minimo di mille euro, da completare entro i prossimi 16 giorni.

Sabato 1 dicembre dalle 10 alle 12, i due ragazzi saranno in Comune a Bardello per farsi conoscere di persona: chi vorrà potrà portare i propri libri e donare “a mano” per chi non può (o non vuole) via computer.

«Se si raggiungerà l’obiettivo, i primi acquisti saranno effettuati per librerie e scaffali – spiega Alessio Furiga -. Abbiamo cominciato una prima cernita dei libri per non averne troppi uguali. Serve l’ultimo sforzo per raggiungere il nostro obiettivo e far diventare BibliUnione realtà. Contiamo sull’aiuto di tutti».

Il link per la raccolta è https://www.eppela.com/it/projects/20872-bibliunione.