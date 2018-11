BibliUnione vuole diventare realtà: aperta una raccolta fondi

Avevamo annunciato l’idea, ora BibliUnione vuole diventare realtà.

Francesca Chiara Principi e Alessio Furiga, due ragazzi neolaureati di Bardello di 26 e 27 anni, lanciano una raccolta fondi per coronare il loro sogno: far nascere un luogo per studiare, leggere ed organizzare attività culturali, BibliUnione appunto, un punto di incontro e di ritrovo per i giovani ma non solo del territorio tra Bardello, Bregano e Malgesso.

Per realizzare l’idea, Francesca e Alessio hanno aperto un crowdfunding su una delle piattaforme più utilizzate per raccolte fondi di questo tipo, Eppela: da lunedì 5 novembre è stata attivata ed entro 40 giorni l’obiettivo è raggiungere e/o superare quota 1000 euro.

Il link per la raccolta è https://www.eppela.com/it/projects/20872-bibliunione.