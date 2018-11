Bimbi e foto al MA*GA: “Questione di punti di vista”

Dagli scatti di Marina Ballo Charmet e Armin Linke al collage fotografico. Il laboratorio con visita guidata proposto ai bambini dal MA*GA per il pomeriggio di domenica 25 novembre si intitola “È una questione di punti di vista”.

In compagnia di Marta Ferina, i bambini osserveranno gli scatti dei due autori, imparando a distinguere tra visione e punto di vista e a consisiderare la fotografia come “un dettaglio della realtà”. La visita guidata, con attenzione ai dettagli e ai particolari sarà lo spunto per l’elaborazione di un laboratorio fotografico nel quale i bambini avranno la possibilità di realizzare un personale collage fotografico con cui raccontare il loro particolare punto di vista.

Per questo laboratorio è necessario portare una macchina fotografica digitale o uno smartphone con fotocamera.

Età consigliata 5-10 anniÈ

Costo: € 5 euro a bambino partecipante, l’ingresso in museo è gratuito.

Prenotazioni (consigliate entro il venerdì precedente il laboratorio), scrivendo a: lab.domenica@museomaga.it.