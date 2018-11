Bossi e Belsito, l’appello conferma la condanna e il sequestro dei 49 milioni alla Lega

Un anno e 10 mesi a Umberto Bossi e 3 anni e 9 mesi a Francesco Belsito. La corte d’appello di Genova li ha condannati nel processo sulla truffa ai danni dello Stato. I giudici hanno anche condannato gli ex revisori contabili.

I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni di euro al partito. La somma che si ritiene percepita indebitamente per i rimborsi elettorali relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 e che non si trova più nelle casse del partito e per i quali è stata ottenuta la “rateizzazione”