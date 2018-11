Calcio in diretta: Castellanzese – Varese; Pro Piacenza – Pro Patria

Domenica di calcio da vivere in diretta con VareseNews. Alle 14.30 da Castellanza la gara di vertice di Eccellenza tra Castellanzese e Varese. Alle 14.30 ci colleghiamo con Piacenza per la Serie C e la sfida tra Pro Piacenza e Pro Patria. Potrete come sempre commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn #ProPiacenzaProPatria #CastellanzeseVarese sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI