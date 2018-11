Il calendario dei Carabinieri celebra i siti Unesco (anche varesini)

Celebra i siti Unesco Calendario Storico 2019 dell’Arma dei Carabinieri: come ha spiegato infatti il comandante della compagnia di Varese, colonnello Claudio Cappello: «Il calendario di quest’anno fa riferimento al patrimonio culturale italiano e ai suoi siti Unesco»

In ogni mese si è scelto di accoppiare dei siti Unesco a visi di carabinieri per illustrare, oltre ai beni culturali, anche le diverse anime dell’Arma: e, tra siti noti storicamente in tutto il mondo come Pompei, la costiera amalfitana o il Colosseo fanno capolino anche due siti Unesco che interessano anche la nostra provincia.

Ad Ottobre, nel mese in cui viene raccontata la linea mobile, che garantisce l’Ordine Pubblico, fa capolino tra le illustrazioni l’area del monte san Giorgio, il sito Unesco al confine tra Italia e Svizzera istituito nel 2010.

Mentre a Novembre, dove vengono illustrate le opere dell’Arma a difesa dell’ambiente e il carabiniere Forestale, tra i siti Unesco citati c’è quello dei siti palafitticoli preistorici della Alpi, che comprendono molti territori dal Friuli al Piemonte, ma soprattutto, per noi comprende i ritrovamenti del lago di Varese e in particolare l’Isolino Virginia.

I calendari, che sono da anni una preziosità per collezionisti, sono realizzati per scopi benefici: «Quest’anno la vendita dei calendari, delle agende e dei planning, sarà devoluta in parte all’associazione che si occupa dei nostri orfani, e in parte ai bambini dell’ospedale Gaslini di Genova, – ha sottolineato Cappello – Abbiamo voluto così dare un segnale ad un territorio in quest’ultimo anno martoriato».