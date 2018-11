Carta Sconto Benzina, approvata all’unanimità la mozione urgente in Regione

“Ci siamo attivati immediatamente per stoppare sul nascere una procedura che, se approvata, porterebbe a conseguenze gravissime per i territori di confine e per tutti gli abitanti lombardi che abitano a pochi chilometri dalla Svizzera. La Carta sconto carburante non è un privilegio ma uno strumento di equità che solo i burocrati europei non riescono a vedere. La sua sospensione o addirittura la sua cancellazione, ricadrebbe pesantemente sull’economia, sull’ambiente e sulla sicurezza”.

Così la Vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia Francesca Brianza che ha presentato una mozione urgente che impegna la Giunta lombarda “ad attivarsi presso gli organi statali e comunitari competenti affinché sia salvaguardata e mantenuta” la carta sconto carburanti, dopo che la Commissione europea, in data 8 novembre, aveva inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora nell’ambito della procedura d’infrazione per aliquota IVA sul carburante in Regione Lombardia. La mozione è stata approvata all’unanimità.