I casinò online chiudono il 2018 con dati in crescita

Con i dati di ottobre 2018 possiamo tracciare un bilancio significativo rispetto a quello che si è visto durante l’ultimo semestre operativo in materia del gioco. In particolare è interessante notare come durante l’ultimo bimestre si sia verificato un bilancio tutt’altro che roseo per il poker e specificamente per le poker room e il segmento digitale di questo tipo di gioco. Parallelamente invece si segnala una crescita da parte degli altri giochi da casinò online, quali ad esempio le slot machine, i videopoker, il blackjack e naturalmente la roulette, una delle principali attrattive e vettore del gioco online. Partiamo da qualche dato: con una spesa pari a 6,7 milioni di euro, il 2018 si avvia ormai verso il -4,6 4,7 in meno rispetto allo stesso periodo del 2017.

Giochi da casino vs poker room: analisi dei dati per il 2018

In generale il poker sta attraversando un momento di flessione sia nel reparto cash, sia in modalità digitale, tanto che secondo la stima totale ci sarà una perdita significativa vicina all’11,8%.

Tra le buone notizie invece vi è la crescita per il segmento dei casinò digitali. Un chiaro segnale che già era stato registrato durante la seconda parte del 2017, visto che i principali operatori, visto che il tentativo di una liquidità condivisa con gli altri Paesi europei appariva sempre più complicata, avevano già deciso di puntare per il 2018 sul settore dei casinò a discapito delle poker room, che durante le passate stagioni avevano fatto da traino a tutta l’industria del gambling, nel panorama europeo e in Italia e Spagna in particolare.

Andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la spesa per il settore del casinò online: con 64,9 milioni di euro ottobre 2018 viene salutato come momento topico che segna un ritorno a una crescita sostanziale per questo settore.

La crescita del settore del gioco online in Europa e in Italia

In pratica c’è stato un +24,4% rispetto al dato dell’anno precedente e questo è stato realizzato grazie al lavoro effettuato sulle principali attività del casinò digitale.

Tra le varie attrattive che sono state più praticate durante il 2018 si segnala il dato della roulette, che torna a essere protagonista assoluta dei palinsesti dei casinò: tanto che per il gioco inventato nella vecchia Europa durante il diciottesimo secolo da Blaise Pascal, questa costituisce una vera e propria rinascita, nel suo nuovo format.

I dati che riguardano il gioco della roulette

Dai dati emerge come oggi il gioco dei casinò venga spesso praticato direttamente tramite app da smartphone e tablet , segnale che il gioco sta cambiando ed è sempre più connesso e al passo coi tempi.

, segnale che il gioco sta cambiando ed è sempre più connesso e al passo coi tempi. Una visione diametralmente opposta rispetto a come il gioco e i casinò sono state percepiti negli anni, sia da parte dei suoi molti detrattori, sia da parte di chi conosce bene questo tipo di realtà.

Si tratta di giochi estremamente facili da utilizzare, che si basano essenzialmente sulla possibilità di essere praticati in qualsiasi contesto, a differenza ad esempio del poker che anche nella sua formula e soluzione digitale richiede concentrazione e un livello di attenzione ottimale.

Come giocare alla roulette online

Ed è probabilmente questa incapacità a essere praticato con una modalità di frammentarietà che ha reso la vita difficile a un gioco che di fatto viene praticato attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet.