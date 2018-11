Cede un canale di scolo dell’ex Albergo du Lac, ferita una donna svizzera

(immagine di repertorio)

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Lavena Ponte Tresa, per un insolito incidente occorso ad una donna svizzera.

La donna, ultraottantenne, stava camminando nell’area di pertinenza dell’ex albergo du Lac, oggi abbandonato, nei pressi della passeggiata a lago in via Ungheria, quando la copertura in cemento di un canale di scolo ha ceduto sotto al suo peso. La donna è caduta con le gambe nel buco ed è stata soccorsa da un passante che stava percorrendo il lungolago, il quale l’ha tolta dalla spiacevole posizione e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati ambulanza e Vigili del fuoco, ma anche i Carabinieri e il vicesindaco Grazia Donata Mina.

Fortunatamente la donna non è rimasta ferita in modo grave: è stata visitata sull’ambulanza dai soccorritori che hanno riscontrato una sospetta frattura. La signora ha voluto però essere accompagnata dall’ambulanza fino al valico di Ponte Tresa, dove l’attendeva un mezzo del soccorso svizzero.

Su indicazione del vicesindaco l’area dove si è verificato il cedimento, che non è di pertinenza comunale, è stata transennata per impedirne l’accesso.