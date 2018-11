Cento paia di scarpe in movimento: il più grande gruppo di cammino della provincia

«Ah, ci siete anche voi stasera, bene!». L’occasione è di quelle ghiotte – una visita esclusiva in un luogo insolito – e si ritrova anche qualche amico che non si vedeva da un po’, che non è tra la cerchia (molto larga) dei fedelissimi. Benvenuti al Gruppo di cammino di Cassano Magnago, il più numeroso di tutta la provincia, capace di attrarre partecipanti da tutti i dintorni.

Quanti sono i partecipanti? «Duecentoventisei i camminatori che hanno partecipato» spiega a fine camminata Walter Nucera, uno dei fondatori del gruppo, che ha guidato il lungo serpentone nella serata speciale. Speciale perché si va alla scoperta di un luogo particolare, un piccolo gioiellino della città: il “Castello dei Cento Tetti”, dimora neogotica sulla collina di Sant’Anna, uno dei quartieri cassanesi.

Partenza alle 18.45, percorso sulle vie cittadine e ultimo “strappetto”su un piccolo pendio erboso, per arrivare al castello, dove la famiglia proprietaria ha allestito un bel buffet all’aperto, nell’aria ancora tiepida d’inizio autunno (destinata poi a sparire pochi giorni dopo). Duecentoventisei partecipanti, anche se non è il record assoluto: «Il massimo è stato 248 persone nella stessa sera» continua Nucera.

Gli appuntamenti del gruppo di cammino sono due alla settimana, al lunedì e al mercoledì, dalle 19 alle 20. Salvo uscite particolari, il percorso standard è di cinque chilometri. Ritmo sostenuto ma adatto a tutti, qualche sosta per compattare il gruppo, specie in occasione degli attraversamenti stradali. La partecipazione è sempre elevata: sempre sopra le cento persone, spesso intorno alle centocinquanta.

Walter Nucera è stato «tra i fondatori» del gruppo di cammino, oggi è uno dei referenti. «Di uscite particolari ne facciamo spesso. Siamo andati a Caronno Carbonaro, ai “bastioni” della Hupac, lungo gli argini dell’Arno. Quest’estate siamo andati al Rifugio Carabelli, con “l’assalto alle more”, un’uscita molto divertente». E ancora il “laghetto tutto tondo” a Cairate, un luogo particolare con una fauna molto ricca, dalle carpe ai gufi, dalle lepri ai pipistrelli.

«Partecipano non solo persone da Cassano Magnago, ma anche dai paesi vicini e non solo. Da Gallarate, da Cavaria, da Cardano, da Sesto Calende». C’è anche un gruppo di escursionisti Cai che si tiene in allenamento in settimana (e in inverno) proprio con le passeggiate del gruppo. Il gruppo è ben organizzato e ha radici ben piantate a Cassano. E chissà se è un boulevard lungo seicento metri, fatto all’andata e al ritorno garantisce un chilometro e più di passeggiata sicura e piacevole. Provare per credere.