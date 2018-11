Claudia De Lillo presenta “Nina sente” al Castello di Fagnano Olona

Sabato 3 novembre alle ore 18.00 presso la sala del Camino del Castello Visconteo Claudia de Lillo presenta il suo ultimo romanzo “Nina sente” edito da Mondadori.

La Libreria Millestorie, prima libreria di Fagnano Olona aperta dall’8 settembre da Laura Orsolini, ha scelto la meravigliosa cornice della sala del camino del Castello Visconteo per il suo primo incontro con l’autore. La scrittrice è Claudia de Lillo, meglio conosciuta come Elasti che, introdotta dall’assessore Giuseppe Palomba e intervistata dalla “nonsolomamma” Chiara Lago ci racconterà la sua ultima pubblicazione (https://www.librimondadori.it/eventi/claudia-de-lillo-11/).

“Nina sente”. Un giallo? Sì, ma anche una commedia. Nina Forte fa la taxista. Una taxista sui generis: figlia di taxista, colta, arrabbiata, madre di un adolescente inquieto ed ex moglie di un marito irresponsabile. Ha ereditato dal padre un contratto esclusivo con una banca sulla quale stanno mettendo le mani i cinesi con un’offerta molto competitiva. È ossessionata da un olfatto eccezionale, dalla dizione perfetta, dalla giustizia. Fra una rivelazione e uno scandalo, capisce che l’alta dirigenza della banca si sta difendendo dai cinesi con mosse oscure, destinate a lasciare intatti gli equilibri interni di potere. Nel labirinto degli eventi che segnano le torbide trattative dell’istituto bancario, finisce l’indebitato Guido, amico storico di Nina, che viene trovato morto. Nina sente un odore che la perseguita e da quell’odore risale verso i responsabili di quello che passa per suicidio. Nina Forte, intrepida taxista, porta su di sé i segni del proprio tempo, delle proprie illusioni, delle proprie ossessioni. E si affaccia dalla pagina, complice come una sorella, come una ambasciatrice delle nostre inquietudini.

Claudia De Lillo, nota anche con lo pseudonimo di Elasti, è una scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica italiana. È nata a Milano nel 1970. Autrice di un celebre blog, “Non solo mamma”, ha scritto Nonsolomamma (TEA 2008) e Nonsolodue (TEA 2010), Dire, fare, baciare: istruzioni per ragazze alla conquista del mondo (Feltrinelli 2014) e Alla pari (Einaudi 2016).

Chiara Lago avvocato giuslavorista a Tradate, mamma di due ragazzi adolescenti, divoratrice di libri da sempre, estrema conoscitrice del blog “Nonsolomamma”

Laura Orsolini consulente editoriale, autrice di libri per bambini e romanzi, libraia proprietaria della Libreria Millestorie.