Colletta Alimentare, in Provincia di Varese donate 216.000 tonnellate di cibo

Durante la ventiduesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare svoltasi sabato 24 novembre, sono state raccolte in Lombardia 2.080 tonnellate di alimenti. Aiuti che verranno distribuiti nelle prossime settimane alle 1.247 strutture caritative convenzionate con l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia Onlus, per sostenere oltre 209 mila persone bisognose.

Di questi ben 216mila tonnellate sono arrivate dalla Provincia di Varese. È la seconda provincia ad aver contribuito, battuta solo da quella di Milano con le sue 739mila tonnellate.

Tale risultato è stato possibile grazie all’impegno di circa 40.000 volontari e di un popolo di persone mobilitato per un contrasto reale alla povertà alimentare e a favore di una cultura della condivisione. Questo straordinario gesto di carità ha visto coinvolte le stesse strutture caritative partner del Banco Alimentare, comunità di diversa origine, organizzazioni e associazioni varie e tantissime singole persone; oltre a più di 1 milione di uomini e donne che, indipendentemente dalla loro situazione economica, hanno donato cibo per aiutare quelli in maggiore difficoltà.

«Anche quest’anno -dichiara Dario Boggio Marzet, Presidente dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia- si è rinnovato questo straordinario momento di condivisione. L’augurio è che sia possibile far crescere tra tutti la coscienza che i rapporti vissuti durante la raccolta possano diventare cultura quotidiana e diffusa in tutta la società».

PROVINCIA 2018 BERGAMO 218.108 BRESCIA 198.613 COMO 140.713 CREMONA 65.773 LECCO 74.787 LODI 31.375 MONZA BRIANZA 216.378 MILANO 739.457 PAVIA 54.668 SONDRIO 60.744 VARESE 242.515 VERBANIA 36.917 TOTALE 2.080.04

