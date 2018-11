Colletta Alimentare: tutti i supermercati del Varesotto che aderiscono

Sabato 24 novembre in tutta Italia si svolgerà la Colletta Alimentare, la grande raccolta solidale coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare di Milano. In provincia di Varese sono molti i punti vendita della grande distribuzione in cui è possibile trovare i volontari e donare una parte della propria spesa.

La formula è quella degli anni precedenti: all’ingresso dei supermercati i volontari consegnano un sacchetto e un volantino che illustra le tipologie di prodotti non deperibili che si possono donare (Sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, pasta e riso, legumi, biscotti, alimenti per l’infanzia). Chi intende effettuare la donazione può consegnare il sacchetto all’uscita. Nessun volontario, e per nessun motivo, è autorizzato a ricevere offerte in denaro.

A seguire l’elenco di tutti i supermercati di Varese e Provincia nei quali saranno presenti i volontari (singoli cittadini, associazioni quali Alpini, Croce Rossa, San Vincenzo e altre ancora…) e dove si potrà donare il cibo. L’elenco è comunicato dalla Fondazione Banco Alimentare, VareseNews non è responsabile per eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

ALBIZZATE

Crai, via Marconi

ANGERA

Conad, via Varesina

Tigros, via Milano

ARCISATE

Tigros, via Cavour

ARSAGO SEPRIO

Carrefour Express, via D. Alighieri

OK Sigma, via XX Settembre

Penny Market, SS Sempione

AZZATE

Tigros, via Colli

BESANO

Tigros, via XXIV Maggio

BESNATE

Tigros, via per Jerago

BESOZZO

Tigros, via L. Da Vinci

BIANDRONNO

Il Mio Gigante, via Borghi

BISUSCHIO

Carrefour Market, via degli Alpini

BREBBIA

Tigros, via Trento

BUGUGGIATE

Tigros, via Verdi

BUSTO ARSIZIO

Carrefour Express, via Roma

Carrefour Market, via delle Allodole

Carrefour Market, via Magenta

Carrefour Market, viale Duca D’Aosta

Coop, piazza Duca D’Aosta

Coop, viale Repubblica

D+, via Magenta

Eurospin, via Trentino

Lidl, viale Repubblica

MD, viale Boccaccio

OK Sigma, via Giotto

Penny Market, via Rossini

Simply, Corso Italia

Tigros, viale Pirandello

Tigros, viale Rimembranze

U2, via Magenta

U2, via Milazzo

CAIRATE

Eurospin, via Como

In’s, via Ariosto

Presto Fresco, via Como

CANTELLO

Carrefour Market, via Elvezia

Crai, via Turconi

Tigros, via Lugano

CARAVATE

D+, via XX Settembre

CARDANO AL CAMPO

Carrefour Express, via XX Settembre

Crai, via Monterosso

CARONNO PERTUSELLA

Conad, piazza Pertini

Lidl, vicolo Aosta

Tigros, via Bergamo

CARONNO VARESINO

Tigros, via Palani

CASALZUIGNO

D+, via Valcuvia

CASSANO MAGNAGO

Carrefour Express, via S. Giulio

Conad, via Bonicalza

Coop, via Verdi

In’s Mercato, via Pellino ang. De Gasperi

Tigros, via Marconi

CASTELLANZA

Aldi, viale don Minzoni

Carrefour Market, via del Buon Gesù

Esselunga, viale Borri

Il Gigante, via per Busto

In’s Mercato, viale Lombardia

Metro, viale Borri

OK Sigma, via Santa Liberata

Tigros, via Bettinelli

CASTIGLIONE OLONA

Tigros, via Battisti

CASTRONNO

Carrefour Market, via Lombardia

Tigros, via Piave

CAVARIA CON PREMEZZO

Tigros, via della Tessitura

CISLAGO

Lidl, via Carducci

CITTIGLIO

Carrefour Market, via Provinciale

COCQUIO TREVISAGO

Carrefour Market, contrada Tagliabò

Carrefour Market, via Appennini

CUGLIATE FABIASCO

Carrefour Market, via per Marchirolo

CUNARDO

Tigros, via Varesina

CUVEGLIO

Carrefour Market, via Battaglia S. Martino

Tigros, via Verdi

DAVERIO

Il Gigante, via Battisti

FAGNANO OLONA

D+, via per Busto

OK Sigma, via Marconi

Unes, piazza Di Dio

FERNO

Tigros, via Trieste

GALLARATE

Carrefour, via Lario

Carrefour, viale Milano

Carrefour Express, via Monte San Martino

Carrefour Market, via don Reina

Carrefour Market, via Noè

Carrefour Market, via Varese

Esselunga, via Pegoraro

Eurospin, via Checchi

Lidl, via Parini

Lidl, via Vespucci

MD, via Madonna in Campagna

OK Sigma, via Buonarroti

Penny Market, via Ferrario

Tigros, via Gramsci

Tigros, via Restelli

GAVIRATE

Carrefour, viale Ticino

Tigros, via Calcinate

Unes, via Marconi

GAZZADA SCHIANNO

Eurospin, via Gallarate

GERENZANO

Lidl, via Clerici

GERMIGNAGA

U2 Supermercato, via Volta

GORLA MAGGIORE

MD, via Baragiola

Tigros, via Mazzini

GORLA MINORE

Conad, via Colombo

INDUNO OLONA

Esselunga, via Jamoretti

Eurospin, via Porro

ISPRA

Carrefour Market, via Fermi

D+, via Fermi

Tigros, via Fermi

JERAGO CON ORAGO

Eurospin, via Varesina

LAVENA PONTE TRESA

Bennet, via Colombo

MD, via Marconi

Tigros, via Valle

Carrefour Market, via Luino

Coop, via Colombo

LAVENO MOMBELLO

Coop, piazza Vittorio Veneto

Tigros, via Martiri della Libertà

LONATE POZZOLO

Il Gigante, via Busto Arsizio

In’s Mercato, via Busto Arsizio

Tigros, via Ticino

LUINO

Carrefour, via Fornara

Carrefour Market, via XXV Aprile

Coop, via Ghiringhelli

Eurospin, via Turati

Lidl, via Voldomino

U!, via Verdi

MACCAGNO

U!, via Mazzini

MALGESSO

Unes, via Brebbia

MALNATE

Coop, via Marconi

Eurospin, via Milano

MD, via Mons. Sonzini

Tigros, via Kennedy

MARCHIROLO

D+, via Statale

U2 Supermercato, via Statale

MARNATE

OK Sigma, via Diaz

Tigros, viale Lombardia

MESENZANA

Carrefour Market, via Provinciale

D+, via Provinciale

MORAZZONE

Tigros, viale Europa

MORNAGO

Crai, via Volta

Tigros, via Stazione

OGGIONA S. STEFANO

Il Mio Gigante, via S. Stefano

In’s Supermercato, via Milano

OLGIATE OLONA

Bimbo Store, via S. Giorgio

Esselunga, via per Fagnano

Eurospin, via Morelli

Lidl, SS Sempione

MD, via S. Maurizio

Penny Market, SS Sempione

PORTO VALTRAVAGLIA

Unes, via Luino

RANCIO VALCUVIA

U!, via Provinciale

SALTRIO

Tigros, via Crotto

SAMARATE

Carrefour Express, via S. Rocco

Penny Market, via Locarno

Tigros, via Verdi

SARONNO

Carrefour Market, piazza Libertà

Carrefour Market, via I Maggio

Esselunga, via Novara

Iperal via Monti

Tigros, via Cattaneo

U!, via Prealpi

U!, via Volta

SESTO CALENDE

Carrefour Market, via Sempione

Esselunga, via Vittorio Veneto

Lidl, via Sempione

SOLBIATE ARNO

Tigros, via del Lavoro

SOLBIATE OLONA

Iper, via per Busto Arsizio

Tigros, via Patrioti

Tigros, via Vittorio Veneto

SOMMA LOMBARDO

Aldi, via Milano

Carrefour Market, corso Europa

Famila Superstore, via Vignazze

Il Gigante, via Soragana

In’s Mercato, via Milano

Lidl, via Milano

TERNATE

Carrefour Market, via Mazzini

TRADATE

Carrefour Market, via Albisetti

Coop, via S. Michele

Eurospin, corso Europa

VARANO BORGHI

Tigros, via Vittorio Veneto

VARESE

Carrefour Market, piazza Repubblica

Carrefour Market, piazza Trento

Carrefour Market, via Sanvito

Carrefour Market, largo Gajard

Carrefour Market, viale Belforte

Carrefour Market, via Corridoni

Coop, via Daverio

Esselunga, via Caracciolo

Esselunga, viale Borri

Eurospin, via Dalmazia

Famila Superstore, viale Valganna

Iper, viale Belforte

Lidl, via Saffi

MD, viale Borri

Penny Market, via Crispi

Tigros, via Lazio/via Cadore

VEDANO OLONA

In’s Mercato, SS Briantea

OK Sigma, piazza S. Maurizio

VENEGONO INFERIORE

Esselunga, via Kennedy

VERGIATE

Conad, corso Sempione

Conad, via Di Vittorio