Concerti di Natale e Capodanno, a breve apriranno le prenotazioni

Come da tradizione, l’Amministrazione comunale organizza due momenti musicali di grande spessore in occasione delle prossime festività.

Si tratta del Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio con il Coro e l’Orchestra Sinfonica Amadeus diretti dal M° Marco Raimondi, previsto per giovedì 13 dicembre alle ore 21.00 nella Basilica San Giovanni, e del Concerto di Capodanno dell’Orchestra Microkosmos diretta dal maestro Fabio Gallazzi, che andrà in scena il 1 gennaio alle ore 12.00 al Teatro Sociale.

Sarà possibile ritirare il biglietto d’invito (l’ingresso è gratuito) per entrambi i concerti dal 29 novembre 2018 e fino ad esaurimento posti dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso la Sala Riunioni del Palazzo Comunale – Via Fratelli d’Italia n. 12 e successivamente presso l’Ufficio Grandi Eventi.

Ciascuno degli interessati potrà richiedere, per una sola volta, un numero massimo di due ingressi e tali biglietti dovranno essere presentati obbligatoriamente all’entrata il giorno dei concerti.

Non sono previsti posti numerati.

In ogni caso la precedenza sarà sempre assicurata ai cittadini residenti in Busto Arsizio; i non residenti potranno partecipare ai concerti solo nel caso di richieste inferiori ai posti disponibili.