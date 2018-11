Concerto di Natale, biglietti in distribuzione dal 29 novembre

L’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus saranno i protagonisti del Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio in programma il 13 dicembre alle 21:00, in Basilica di San Giovanni Battista. Da giovedì 29 novembre alle ore 8:30, nella sala riunioni del palazzo municipale (via Fratelli d’Italia 12), verranno distribuiti i biglietti di ingresso gratuiti.

Come ricorda l’assessore al Marketing Paola Magugliani, l’orchestra che suonerà per i cittadini di Busto anche le tradizionali arie natalizie, di recente è stata scelta dalla Commissione europea per un progetto internazionale, “MoSaIC”, che coinvolgerà altre orchestre e cori europei, con l’obiettivo di creare un coro multiculturale che debutterà a Milano nel 2020 con la prima edizione di “World Music Festival”.

L’ensemble, diretto dal maestro Marco Raimondi, si è costituito nel 1997, con il proposito di diffondere al grande pubblico il patrimonio musicale italiano ed europeo. Propone un repertorio di altissimo livello e si esibisce in luoghi prestigiosi (vedi l’apertura dell’Anno della Fede della Diocesi di Milano, con l’interpretazione della IX Sinfonia di Beethoven, nel 2010. O il Gran Galà Lirico del 2011 e la messa da Requiem di Verdi, dell’anno dopo, per le vittime del terremoto del Giappone, nell’Ambasciata italiana del paese del Sol Levante).

Il Coro e Orchestra sinfonica sono costituite da musicisti italiani ma anche stranieri e questo arricchisce il repertorio operistico-sinfonico, che spazia dal Barocco all’Età Contemporanea. Ma l’Orchestra Amadeus è anche Accademia Musicale. L’Accademia Amadeus si trova a Rescaldina ed è diretta da Enrico Raimondi, pianista e fratello di Marco, e accoglie tutti coloro che desiderano vivere la musica sia a livello amatoriale che professionistico.

Significativo anche l’impegno solidale che l’Orchestra porta avanti, sin dagli esordi, esibendosi a supporto di varie associazioni impegnate nella ricerca contro la leucemia e la SLA o per la donazione organi e per le persone nelle carceri. L’obiettivo dell’Orchestra Amadeus è infatti quello di condividere la musica, un linguaggio universale che tutti possono comprendere.

Si ricorda che da domani si potranno ritirare anche i biglietti per il Concerto di Capodanno (1 gennaio ore 12 teatro Sociale).